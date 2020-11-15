إليسا تصلح بين أحلام وأصالة وتدخل في خلاف مع نانسي عجرم

لا شك أن الفنانة اللبنانية إليسا دائما ما تثير الجدل بصراحتها، وهو الأمر الذي قد يضعها في مواقف محرجة ولكن في بعض الأحيان تكون إيجابية وتعكس ذلك على محبيها.

في الوقت الذي دخلت فيه إليسا مع مواطنتها نانسي عجرم في خلافات بسبب الأرقام ونسب المشاهدة، تدخلت إليسا للصلح بين الفنانة السورية أصالة نصري والإماراتية أحلام الشامسي بعد خلاف استمر قرابة عام.

وبدأ الأمر عندما تبادلت كل من أحلام وأصالة التغريدات عبر موقع التدوين الاجتماعي تويتر في محاولات من أصالة لمصالحة الأولى، لتدخل اليسا على الخط وتكتب: "بحبكن كتير انتو الاتنين أحلام وأصالة وبحب ترجعوا تتصالحوا".

وعلى صعيد آخر، شنت نانسي عجرم هجوما غير مباشر على إليسا قائلة: "نهاركن سعيد.. كلو مصداقية .. إن كان بالأغاني أو بالكليبات أو بالحفلات أو بالنجاحات أو بالإطلالات.. وحتى بالأرقام ما بدها القصة غير Calculator".

وأضافت نانسى: "بفكروا إنو المهذب ما بيعرف يرد.. لأ المهذب ما بِرِد لأنو ما تعود ينزل لمستوى السخافات".

وردت إليسا على حديث نانسى قائلة: "خليني إحسم الجدل من الآخر. نانسي وهيفا ونجوى ونوال وأنا وكلنا نجمات، وكلنا منسبق بعض ومنتسابق بالأرقام وبالأعمال، وهيدي منافسة شريفة ودليل صحة بالوسط الفني. نحنا بوضع مفروض كلنا ندعم بعض بهيك ظروف، ونزرع محبة وكلمة حلوة، مش متل بعض الناس الدخيلين اللي عم يخلقو فتن".

وأضافت إليسا: "يمكن تغريدات نانسي انفهمت غلط، أو يمكن هيي مزعوجة من موضوع معين، بس هالشي ما بيمنع إنو نانسي عجرم نجمة كبيرة ورح نبقى نتنافس أنا إسبقها وهيي تسبقني لأنو هيدي هيي المنافسة الشريفة".

وبسبب خلافات ميريام فارس مع إليسا، قررت الأولى التضامن مع نانسي عجرم قائلة: "عزيزتي نانسي للاسف نحنا بلبنان رائحة الفساد والنفاق والمحسوبية .. تفوح في كل مكان".

لتنهي إليسا الجدل برسالة مستعينة بها من أقوال الأديب أنيس منصور، والتي تقول: "نصف جمال الانسان لسانه، فاحسنوا حديثكم .. تصبحوا على خير".