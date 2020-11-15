مسلسل إلا أنا ربع قيراط.. الأكثر بحثا على جوجل

وأثارت الحلقة السابقة من مسلسل إلا أنا التي تحمل اسم "ربع قيراط" جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد ما كشفت ريهام عبد الغفور بطلة هذه القصة معاناة المرأة المطلقة في المجتمع المصري، ومواجهتها للعديد من الأزمات في البيت والعمل والمجتمع ككل.
ومن بين أحداث المسلسل ظهرت ريهام عبد الغفور بأنها الزوجة التي ضحت وتنازلت عن حقوقها مثل المؤخر والقايمة في مقابل الحب ومساندة الزوج الذي تركها وتزوج من فتاة أخرى، وهو ما آثار جدلا كبير بين الفتيات والسيدات على مواقع التواصل الاجتماعي.
شارك في بطولة حكاية "ربع قيراط "عدد كبير من النجوم إلى جانب ريهام عبد الغفور، منهم مصطفى درويش وإنعام سالوسة، وإبراهيم السمان، والحكاية من تأليف أمين جمال.
"ربع قيراط"، هي الحكاية السابعة من مسلسل "إلا أنا"، الذي عُرض منه 6 حكايات حتى الآن، هي "بنات موسى"، و"سنين وعدت" و"أمل حياتي" و"أمر شخصي" و"ضي القمر" و"لازم أعيش".
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