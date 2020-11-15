أرض أجدادى .. هالة صدقى تبهر متابعيها من أمام هرم سقارة

شاركت الفنانة هالة صدقي، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "انستجرام"، بصورة جديدة. اقرا ايضا: وظهرت هالة صدقي في الصورة من امام رم سقارة المدرج . وعلقت قائلة:"سقاره ارض اجدادي قولت افسحكم في الصحرا شويه لاني حسيت انكوا زهقتوا من البحر". جدير بالذكر أن أعمال حفل البعثة الأثرية المصرية العاملة بمنطقة سقارة مستمرة، وأسفرت عن الكشف عن آبار جديدة مدفون بها عدد ضخم من التوابيت الآدمية الملونة والمغلقة منذ أكثر من 2500 عام.

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