مرتدية الكمامة.. هالة صدقي تشارك متابعيها صورة جديدة لها

شاركت الفنانة هالة صدقي صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي للتواصل الاجتماعي "إنستجرام".
وتظهر هالة صدقي بلوك كاجوال مرتدية قميص جينز بالأزرق، مع بنطلون بالأسود، تاركة شعرها القصير منسدلا على كتفيها.
وحرصت الفنانة علي ارتداء الكمامة في الصورة، وهي تتحدث مع أحد مرشدين السياحة من أمام المعبد.
وعلقت هالة صدقي على الصورة قائلة "من أمام المعبد بالكمامة أهو، بس لما بنصور للأسف لازم نشيل الكمامة، ربنا يسترها علي الجميع".
والجدير بالذكر أن أعمال حفل البعثة الأثرية المصرية العاملة بمنطقة سقارة مستمرة، وأسفرت عن الكشف عن آبار جديدة مدفون بها عدد ضخم من التوابيت الآدمية الملونة والمغلقة منذ أكثر من 2500 عام.
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