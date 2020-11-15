عمر كمال ينشر صورة له من داخل مطار القاهرة

نشر المطرب عمر كمال صورة له جديدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". وظهر عمر كمال من داخل مطار القاهرة، بلوك كاجوال مرتديا جاكيت جينز، مع بنطلون وتيشيرت باللون الأسود، وكاب باللون الأسود. وعلق عمر كمال على الصورة قائلا: "صباحكم كله خير ورزق من ربنا". وطرح عمر كمال مؤخرا أغنية "شيكولاتة سايحة" بالتعاون مع حسن شاكوش، وحققت نجاحا كبيرا فور عرضها مباشرة. الأغنية من كلمات مصطفى حدوتة، وتوزيع إسلام ساسو، و وصل عدد مشاهداتها في أقل من 24 ساعة إلى أكثر من مليون مشاهدة.

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