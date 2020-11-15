باللون الأسود.. هبة مجدي تتألق في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة هبة مجدي صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام". وظهرت هبة مجدي بلوك باللون الأسود مرتدية جاكيت طويل باللون الأسود، مرفوع أكمامه إلى أعلى، مع جامبسويت باللون الأسود أسفل الجاكيت. ومن الناحية الجمالية، تركت هبه مجدي شعرها بني اللون منسدلا علي كتفيها، واعتمدت ميك اب خفيف يبرز ملامح وجهها الرقيقة. وأتمت هبة مجدي اطلالتها بمجوهرات، فارتدت حلقا كبيرا في أذنيها، مع سلسلة قصيرة مرصعة بأحجار باللون الأخضر. وعلقت هبه مجدي علي الصورة قائلة " تركيزك يحدد واقعك ".

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