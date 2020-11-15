من كواليس صباحية مباركة ..طاهر ابو ليلة برفقة ماجد المصرى وعمر متولى

نشر الفنان طاهر أبو ليلة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام صورة له . وعلق طاهر أبو ليلة قائلًا:"من كواليس مسرحيه صباحيه مباركه النجم ماجد المصري والنجم عمر متولي شرفتونا ومبسوطين ان العرض عجبوا ( العرض خميس وجمعه من كل اسبوع علي مسرح جراند حياه ) تحياتنا بمشاهدة ممتعه". قدم طاهر أبو ليلة عدد من الأدوار الصغيرة حتى رشحه المخرج شريف عرفة للمشاركة في بطولة فيلم "ابن عز" أمام الفنان الراحل علاء ولي الدين. وفي عام 2014 عاد الفنان طاهر أبو ليلة إلى الأعمال السينمائية مجددا للمشاركة في بطولة فيلم "كابتن مصر"، ومن أعماله الفنية أيضا أفلام "جحيم في الهند، و30 يوم في العز، وعسل أبيض، وألف ليلة وليلة، ومأمون وشركاه، وغيرها.

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