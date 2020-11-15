بعد وفاته.. حقيقة ظهور شاوديك بوسمان في Black Panther 2

كشف المنتج الفني لاستديوهات مارفال للإنتاج الفني، أنه لا نية لاستخدام الرسومات الرقمية والمؤثرات البصرية لظهور النجم العالمي الراحل شاوديك بوسمان في الجزء الثاني من فيلم Black Panther.



ويعود سبب رفض القائمين على الفيلم اللجوء إلى هذه التقنية بسبب تكلفته العالية، فضلا عن المستوى الأخلاقي لأن ظهور شاوديك بوسمان في الجزء الثاني رغم وفاته يعد تجاهلا له في الحقيقة.



وقال المتحدث باسم استديوهات مارفال للإنتاج الفني في تصريح لموقع the wrap : "ملكنا، للأسف، مات في الحياة الواقعية، ليس فقط في الخيال، ونحن نأخذ بعض الوقت لنرى كيف نعود إلى القصة، وما سوف نفعله في الجزء الجديد هو تكريم له".



ولد تشادويك آرون بوسمان في أندرسون في كارولينا الجنوبية في الولايات المتحدة الأمريكية في 29 نوفمبر 1977.

ولعب بوسمان عام 2017 دور شخصية ثورجود مارشال في فيلم المارشال، وفي عام 2018، أدى دور شخصية النمر الأسود في فيلم بعنوان "النمر الأسود"، وفي نفس العام لعب شخصية النمر الأسود في فيلم "المنتقمون حرب اللانهاية".

وحقق الحساب الرسمي للنجم الراحل شادويك بوسمان عبر موقع "تويتر" رقما قياسيا بعد نشره بيانا مؤثرا يعلن وفاة الممثل الأمريكي، السبت، لاقى قرابة 7 ملايين إعجاب.