أحلام تقدم ”نصيحة خاصة” إلى تامر حسني وبسمة بوسيل بعد انفصالهما

تدخلت الفنانة الإماراتية أحلام، على خط أزمة انفصال الفنان المصري تامر حسني عن زوجته المغربية بسمة بوسيل، طالبة منهما الهدوء والحفاظ على حياتهما والالتفات لأولادهما.

وقدمت أحلام، "نصيحة خاصة إلى تامر حسني"، مؤكدة أن "من حق بسمة أن تغار عليه". وقالت في تغريدة لها: حرااام والله وأعتقد تامر فنان يجنن وبسمه بتجنن وأشوفهم لايقين لبعض وشوي مشاكل يا تامر تعدي عشان عيالنا لا تترك حد يتشمت فيكم وكل المشاكل بالتفاهم تنحل حرام ثمان سنين وأطفال صديقك من صدقك روح لها وجيبها بيتها وأجعل الألسن تصمت اسمع من أختك الكبيرة".

وأطلقت أحلام تغريدة أخرى تؤكد فيها أنه من حق بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسني أن تغار عليه وقالت: "من حقها تغار زوجي طبيعي أغار خصوصاً إذا في معجبه تقصد تؤذي مشاعرها".

وكانت بسمة بوسيل زوجة تامر حسني، طلبت في إعلان انفصالهما يوم الجمعة الماضي، "من كل من يرسل إليها صورا ومقاطع مصورة لتامر ويروا أنه لا يحترمها سواء في صور أو فيديوهات، أن يتوقفوا عن فعل هذا، لأنه لم يعد فارقا معها أي صور بشأنه". وبعد إعلان انفصالها، تبادلت بسمة بوسيل وتامر حسني إلغاء المتابعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وسبق لتامر حسني أن اعترف خلال استضافته في برنامج "صاحبة السعادة"، المذاع على فضائية "دي إن سي" المصرية بغيرة زوجته بسمة بوسيل الشديدة من المعجبات، ولكنه نفى شكها في خيانته لها.

ولم يصدر من تامر حسني حتى لحظة كتابة هذه السطور أي بيان رسمي منه بشأن انفصاله عن زوجته بسمة بوسيل، فيما ذكرت تقارير أخرى أن هناك محاولات جارية للصلح بينهما.

يشار إلى أن تامر حسني وبسمة بوسيل تزوجا في عام 2012، وأثمر زواجهما عن 3 أبناء.