نانسي عجرم بإطلالة رقيقة.. شاهد

نشرت الفنانة نانسي عجرم صورة جديدة لها عبر موقعها الشخصي للتواصل الاجتماعي "إنستجرام". وظهرت نانسي عجرم بإطلالة ناعمة ورقيقة، وهي نائمة في ضوء النهار، وظهر لون عينها الأزرق الجميل. و اعتمدت نانسي على إسدال شعرها البني اللون على كتفيها، مع ميك آب خفيف وطبيعي لإبراز ملامح وجهها الطبيعية. وعلقت نانسي علي الصورة قائلة " انظر الي اعلي، دائما". و كانت نانسى عجرم انتهت من تسجيل أغنيتن جديدتين باللهجة اللبنانية فى ألبومها الجديد، الأولى بعنوان "بدى حدا حبوا"، والثانية "أول أيامه"، من كلمات أحمد ماضى، و ألحان زياد برجى، وتوزيع الموسيقى هادي شرارة.

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