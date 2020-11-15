شاهد | زوجة أحمد فلوكس تتغزل في صورته: بحبك

شارك الفنان أحمد فلوكس صورة جديدة له عبر موقعه الشخصي للتواصل الاجتماعي "انستجرام". وظهر أحمد فلوكس بإطلالة جذابة مرتدياً بدلة باللون الزرقاء، مع قميص باللون الأبيض من الأسفل. وينظر أحمد فلوكس في الصورة إلي هاتفه، مرتدي نظارة للشمس سوداء اللون. وعلقت زوجة أحمد فلوكس، رابية الحراب، علي الصورة متغزلة به قائلة "I Love you".

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