وجهت الفنانة الإماراتية أحلام رسالة إلى الفنان تامر حسني بعد إعلان زوجته المغربية بسمة بوسيل انفصالهما يوم الجمعة الماضية. وكتبت أحلام عبر حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر: "حرااام والله واعتقد تامر فنان يجنن وبسمه بتجنن واشوفهم لايقين لبعض وشوي مشاكل يا تامر تعدي عشان عيالنا ". وأضافت: "لا تترك حد يتشمت فيكم وكل المشاكل بالتفاهم تنحل حرام ثمان سنين واطفال صديقك من صدقك روح لها وجيبها بيتها واجعل الالسن تصمت اسمع من اختك الكبيره". وكانت أعلنت مصممة الأزياء والمغنية المغربية بسمة بوسيل زوجة النجم تامر حسني انفصالهما عبر خاصية "ستوري" على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات 'إنستجرام". وكتبت بسمة بوسيل قائلة: "لكل الناس اللي بتبعتلي فيديوهات وصور لتامر وشايفه أنه مش بيعملي احترام سواء في صور اوفيديوهات ياريت ياريت ما تبعتولي اي حاجة عشان مش فارق لي أي صور". وأضافت: "وكمان احب اعرفكم أنا احنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق لو سمحتوا احترموا مشاعر كل حد فينا وبطلوا تبعتولي علي الأقل أنا أي حاجة بالتوفيق للجميع. بسمة بوسيل تحذف تامر حسنى من حسابها على انستجرام وحذفت مصممة الأزياء بسمة بوسيل، زوجها الفنان تامر حسني من حسابها الرسمي على إنستجرام، بعد إعلانها الانفصال رسمي وتجهيزها لأوراق الطلاق. وفي المقابل، لا يزال تامر حسني يتابع زوجته عبر حسابه على"إنستجرام". بعد انفصاله عن بسمة بوسيل.. تامر حسنى يحذف فيديو جديدا | تفاصيل وحذف الفنان تامر حسنى، مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وتحديدا بخاصية الاستورى وذلك بعد اعلان طليقته بسمة بوسيل انفصالها عنه عبر حسابها على انستجرام. وظهر تامر حسنى فى الفيديو يغنى مع جمهوره ويرقص خلاله مع بعض معجباته على أغنيته "قولني كلام" التي طرحها مؤخرا، من كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، وتوزيع علي فتح الله.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد انفصاله عن بسمة بوسيل.. أحلام توجه رسالة إلى تامر حسني: حرام ثمان سنين وأطفال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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