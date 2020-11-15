راغب علامة لمتابعيه: الإيجابية مطلوبة في الوقت الحاضر

نشر الفنان راغب علامة صورا جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وظهر راغب علامة في الصور بإطلالة مشرقة، مرتديا بدلة باللون الأزرق الفاتح، مع نظارة شمس بالشكل الدائري، تحت ضوء الشمس، وخلف منظر طبيعي من الأشجار.

وعلق راغب علامة على الصور قائلا: "حتى أثناء الإغلاق، أبدأ يومي بابتسامة إيجابية، الإيجابية مطلوبة في الوقت الحاضر، ابقوا آمنين جميعا".

وجاءت تعليقات متابعينه علي الصور كالتالي :

الضحكة هاي كلنا محتاجينها لتعطينا احلى طاقه - يسعد هـ الطلة يا سوبر ستار - صباح الجمال والإبتسامه الحلوة