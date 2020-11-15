نشر الفنان راغب علامة صورا جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وظهر راغب علامة في الصور بإطلالة مشرقة، مرتديا بدلة باللون الأزرق الفاتح، مع نظارة شمس بالشكل الدائري، تحت ضوء الشمس، وخلف منظر طبيعي من الأشجار.
وعلق راغب علامة على الصور قائلا: "حتى أثناء الإغلاق، أبدأ يومي بابتسامة إيجابية، الإيجابية مطلوبة في الوقت الحاضر، ابقوا آمنين جميعا".
وجاءت تعليقات متابعينه علي الصور كالتالي :
الضحكة هاي كلنا محتاجينها لتعطينا احلى طاقه - يسعد هـ الطلة يا سوبر ستار - صباح الجمال والإبتسامه الحلوة
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر راغب علامة لمتابعيه: الإيجابية مطلوبة في الوقت الحاضر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.