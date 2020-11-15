الفنان أحمد مجدي يكشف لكاميرا "دوت الخليج" أسرار الجزء الثاني من الآنسة فرح.. فيديو

وكشف أحمد مجدي لكاميرا "دوت الخليج"، أسرار الجزء الثاني من المسلسل، وكيفية التعامل مع فيروس كورونا، وحكايته مع السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة، وجديده الفني المقبل.

تحدث الفنان أحمد مجدي عن كواليس الجزء الثاني من مسلسل "الآنسة فرح"، في العرض الذي أقيم أمس لصناع العمل بأحد المولات الشهيرة.

مسلسل "الآنسة فرح" الموسم الثاني، بطولة كل من رانيا يوسف، أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد الكيلاني، عارفة عبد الرسول، وإخراج أحمد الجندى.

وتدور أحداث الجزء الثاني حول انفصال "شادى" الذي يجسد دوره الفنان أحمد مجدي، و"فرح" التي تلعب دورها الفنانة أسماء أبو اليزيد، بعد أن يعلما أن الطفل الذي أنجبته "فرح" ليس ابن شادي.