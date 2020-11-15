بريانكا شوبرا تحتفل مع زوجها بعيد الهندوس.. صور

وظهرت بريانكا شوبرا في صورة رومانسية مع زوجها المغني الأمريكي نيك جوناس وهي ترتدي ملابس هندية، وعلقت: "عيد سعيد من عائلتنا إليكم".
ووقعت النجمة الهندية العالمية "بريانكا شوبرا" على عقد تليفزيوني لمدة عامين مع منصة "أمازون"، وحسب تصريحها أن هذا الاتفاق في إطار السعي منها لتقديم أعمال أكثر عن المرأة وبشكل يصل لجميع أنحاء العالم.
وأكدت بريانكا شوبرا أنها تسعى باستمرار لأفكار جديدة ولا تريد أن تقتصر أعمالها على الترفيه.
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