محمود حجازي يشارك متابعيه صورا جديدة له على إنستجرام

نشر الفنان محمود حجازي صورا جديدة له عبر موقعه الشخصي للتواصل الاجتماعي "إنستجرام".

يظهر محمود حجازي بلقطات سيلفي مختلفة في الشارع، وهو مبتسما، في ضوء النهار.

واعتمد محمود حجازي علي لوك كاجوال، مرتدي جاكيت سوف باللون الاسود، وتيشيرت باللون الأبيض من أسفله.

وأنهى محمود حجازي إطلالته بكاب أسود، ونظارة شمس سوداء.

ويذكر أن آخر أعمال حجازي كان مسلسل " لما كنا صغيرين"، الذي عُرض في رمضان 2020، من تأليف أيمن سلامة، و إخراج محمد علي، ومن انتاج شركة "أرت ميكرز" للمنتج أحمد ‏عبد ‏العاطي .

ويشارك ‏في ‏المسلسل ‏مجموعة من النجوم وهم محمود حميدة، وخالد النبوي، وريهام حجاج، ونسرين أمين، كريم قاسم، نبيل عيسي، ومحمود حجازي.