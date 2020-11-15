نشرت الفنانة "آمال ماهر" صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. وظهرت آمال ماهر فى الصورة بالأبيض وبإطلالة مبهجة. وعلقت آمال ماهر قائلة:" Start your day with a smile". الجدير بالذكر أن آخر أعمالها الفنية أغنيتها الجديدة: "اللي قادرة"، وهي المقدمة الغنائية لمسلسل "ليه لأ" الذي انطلق عرضه أخيرًا على "شاهد VIP"، من كلمات نادر عبدالله والحان وتوزيع خالد عز.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالأبيض.. آمال ماهر تتألق في أحدث ظهور على انستجرام | شاهد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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