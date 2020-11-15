أسماء جلال تشارك متابعيها بصورة جديدة لها

شاركت الفنانة اسماء جلال صورة جديدة لها عبر موقعها الشخصي للتواصل الاجتماعي "انستجرام".

تظهر اسماء جلال بمظهر طبيعي، و هي نائمة علي السرير، في ضوء الشمس، بدون اي ميك اب علي وجهها.

و ارتدت تيشيرت اسود، و تركت شعرها الكيرلي باللون الاسود منسدلا بجانبها.

و يذكر أن قالت الفنانة أسماء جلال: إنها أصيبت بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بعد مصافحتها لأحد أصدقائها كان حاملا للعدوى.

و تابعت: "أصبت بسبب مصافحتى لصديق لى في الشارع و لم أكن أعلم إصابته بالعدوى"، موضحة أنها تعافت تمامًا حاليا لكن تجربة مرضها كانت كابوسا شديدا".

و كان آخر الأعمال التي شاركت بها الفنانة أسماء جلال مسلسل "حكايات بنات" الجزء الخامس، و هو بطولة كل من ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، أسماء جلال، هند عبدالحليم، كريم العمري، ليلى حسين، حازم إيهاب، أحمد كرارة، نبيل نور الدين، علا رامي، إخراج مصطفى أبو سيف.