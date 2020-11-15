نشر الفنان تامر هشام، صورة جديدة له عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
يظهر "هشام" بلقطة سيلفي من داخل سيارته مع ضوء الشمس الخافت.
واعتمد تامر على لوك كاجوال، مرتديا تي شيرت رصاصي صيفي، مع نظارة شمس سوداء.
وكان حريصا على وضع حزام الأمان أثناء وجوده داخل السيارة.
ويذكر أن آخر أعمال تامر هشام، كان مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع وقام لدور فارس، وشاركه في العمل ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، هند عبد الحليم، أسماء جلال، أستايلست عبير البدراوي، ومدير تصوير كويمان التونى وإخراج مصطفى أبو سيف.
ويستعد أيضا لإقامة عدد من الحفلات مع فرقته الشهيرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سيلفى من السيارة.. تامر هشام يشارك متابعيه صورة جديدة على الانستجرام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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