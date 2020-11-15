عبر دوت الخليج.. سميرة أحمد تكشف عن أمنيتها في عيد ميلادها

تحتفل الفنانة الكبيرة سميرة أحمد اليوم، الأحد، بعيد ميلادها الـ82، فهي واحدة من أهم نجمات الجيل الذهبي في السينما المصرية وقيمة كبيرة قدمت الكثير من الأعمال الهادفة في الدراما المصرية.



وتحدثت سميرة أحمد لـ "دوت الخليج" عن أمنيتها في العام الجديد وهي أن يختفي فيروس كورونا من العالم، قائلة: "يا رب الأيام اللي جاية تكون خالية من كورونا ونرجع لحياتنا الطبيعية من جديد".



وأضافت: "وكل أمنياتي لمصر أن تستكمل مشوارها في النهضة والارتقاء في جميع المجالات، وأن يعم السلام على الوطن العربي أجمع".



أما عن أمنيتها على المستوى الفني، فكشفت سميرة أحمد أنها تبدأ التحضير لملسلسل درامي جديد يعرض العام المقبل، مصرحة: "اشتقت لجمهوري وفي عيد ميلادي أتمنى العودة إليهم من جديد".



وعن الأعمال الفنية التي تعتز بها، قالت: "سعيدة بفيلم الشيماء ومبندمش أبدا على حاجة عملتها.. ناس كتيرة قوى سمت أولادها بالشيماء بعد الفيلم"، وآخر أعمالها كان مسلسل رمضاني "ماما في القسم".

