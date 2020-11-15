يسرا تثني على اكتشافات وزارة السياحة والآثار بسقارة.. صور

نشرت الفنانة يسرا صورا جديدة لها عبر موقعها الشخصي للتواصل الاجتماعي " انستجرام ".

وظهرت يسرا بمظهر كاجوال، مرتدية تيشيرت أبيض اللون، مع بنطلون جينز ونظارة شمس سوداء.

وتجمع الصور بين يسرا وعدد من نجوم الفن، و منهن إلهام شاهين، ليلي علوي، هالة صدقي، وبوسي شلبي، في منطقة سقارة.

وعلقت يسرا علي الصور قائلة: "سعيدة جدا بحضوري هذا الحدث التاريخي العظيم للكشف عن الكنوز الفرعونية التي تم العثور عليها في منطقة سقارة، و التي تعد من أكبر و أضخم الاكتشافات في 2020، لاحتوائها على أكثر من 100 تابوت، بخلاف الـ59 الذي تم اكتشافهم من قبل، بنفس المكان، لم يفتح على الإطلاق ومغلق منذ 2500 عام ".

وأكملت يسرا كلامها شاكرة جهود وزارة السياحة و الآثار قائلة: " كل التحية و الشكر و التقدير لوزارة السياحة و الآثار، بقيادة د. خالد العناني و د. مصطفى وزيري، أمين المجلس الأعلى للآثار و كل فريق البعثة و العمال على جهدهم المتواصل. فخورة جدا إني مصرية.. مصر أقدم و أعظم حضارة في تاريخ البشرية.. تحيا مصر ".