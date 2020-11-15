شاركت الفنانة ندى رحمي، صورا جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على " انستجرام ”. وظهرت ندى بلوك جذاب خطفت به أنظار متابعيها على الانستجرام، مرتديه بلوزه سيموني بكم طويل ويظهركتفها اليمين. ومن الناحية الجمالية أعتمدت على ميك أب يظهر ملامحها الجميلة، و تركت ندى رحمي شعرها بني اللون منسدلا علي كتفيها. وأتمت إطلالتها بحلق كبير فضي في أذنيها. و كانت «رحمي» خضعت منذ أشهر إلى جراحة تكميم المعدة التي تلزمها باتبّاع نظام غذائي منظم بعدها للحفاظ على وزنها، و ادى الي خسارتها 100 كيلو من وزنها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ندى رحمي تتألق في أحدث ظهور لها بعد خسارة 100 كيلو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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