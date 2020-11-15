مجدى الهوارى يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى لاعبى منتخب مصر

نشر المخرج مجدى الهوارى تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر وجه فيه رسالة شديدة اللهجة إلى المنتخب الوطنى بعد فوزه على منتخب توجو امس بهدف مقابل لا شئ فى التصفيات المؤهلة الى بطولة افريقيا.

وقال مجدى : "صباح الخير .. معلش بوست كان مفروض اكتبه امبارح !.. بس نمت بدري بعد الماتش لامؤاخذه "مململ" بسبب اداء المنتخب وشكله .. واللي خضني اكتر اننا سجدنا سجدة شكر علشان غلبنا توجو واحد / صفر !!".

واضاف مجدى : "وخلاني اسأل سؤال !!.. انا لوحدي اللي شايف اللي جاي ؟".

وغادرت بعثة الفراعنة الكبار القاهرة إلى لومى اليوم الأحد ويرافقها الثنائى عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة ونائبه الدكتور جمال محمد على.

يذكر أن منتخب مصر الأول نجح فى تحقيق الفوز على نظيره منتخب توجو بهدف دون رد أحرزه محمود حمدى الونش من ضربة رأسية سكنت شباك الحارس التوجولى.

ويتصدر منتخب الفراعنة الكبار بقيادة حسام البدري المجموعة برصيد ٥ نقاط فيما يتذيل المنتخب التوجولى الترتيب برصيد نقطة وحيدة.