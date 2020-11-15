وقال مجدى : "صباح الخير .. معلش بوست كان مفروض اكتبه امبارح !.. بس نمت بدري بعد الماتش لامؤاخذه "مململ" بسبب اداء المنتخب وشكله .. واللي خضني اكتر اننا سجدنا سجدة شكر علشان غلبنا توجو واحد / صفر !!".
واضاف مجدى : "وخلاني اسأل سؤال !!.. انا لوحدي اللي شايف اللي جاي ؟".
وغادرت بعثة الفراعنة الكبار القاهرة إلى لومى اليوم الأحد ويرافقها الثنائى عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة ونائبه الدكتور جمال محمد على.
يذكر أن منتخب مصر الأول نجح فى تحقيق الفوز على نظيره منتخب توجو بهدف دون رد أحرزه محمود حمدى الونش من ضربة رأسية سكنت شباك الحارس التوجولى.
ويتصدر منتخب الفراعنة الكبار بقيادة حسام البدري المجموعة برصيد ٥ نقاط فيما يتذيل المنتخب التوجولى الترتيب برصيد نقطة وحيدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مجدى الهوارى يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى لاعبى منتخب مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.