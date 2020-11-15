شاركت الفنانة ندى رحمي، صورا جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على " انستجرام ”. وظهرت ندى بلوك جذاب خطفت به أنظار متابعيها على الانستجرام، مرتديه بلوزه سيموني بكم طويل ويظهركتفها اليمين. ومن الناحية الجمالية أعتمدت على ميك أب يظهر ملامحها الجميلة، و تركت ندى رحمي شعرها بني اللون منسدلا علي كتفيها.

وأتمت إطلالتها بحلق كبير فضي في أذنيها .

و كانت «رحمي» خضعت منذ أشهر إلى جراحة تكميم المعدة التي تلزمها باتبّاع نظام غذائي منظم بعدها للحفاظ على وزنها، و ادى الي خسارتها 100 كيلو من وزنها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد خسارة 100 كيلو .. ندى رحمي تتألق في أحدث ظهور لها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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