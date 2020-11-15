تعليق غريب من إعلامية كويتية على انفصال تامر حسنى وبسمة بوسيل

نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" بشأن انفصال الفنان تامر حسنى والمغربية بسمة بوسيل، والذى أثار حالة من الجدل الواسع خلال الأيام القليلة الماضية.



وقالت مي: "بسمة بوسيل تعلن انفصالها من تامر حسني.. ما قلنا ما بني على باطل فهو باطل.. يا شماتة جليلة فيكم وزغرطي يا انشراح".

وكتبت بسمة بوسيل قائلة: "لكل الناس اللي بتبعتلي فيديوهات وصور لتامر وشايفه أنه مش بيعملي احترام سواء في صور أو فيديوهات يا ريت يا ريت ما تبعتولي أي حاجة عشان مش فارق لي أي صور".

وأضافت: "وكمان أحب أعرفكم إن إحنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق، لو سمحتوا احترموا مشاعر كل حد فينا وبطلوا تبعتولي علي الأقل أنا أي حاجة.. بالتوفيق للجميع".

وحذفت مصممة الأزياء بسمة بوسيل، زوجها الفنان تامر حسني من حسابها الرسمي على "إنستجرام"، بعد إعلانها الانفصال رسمي وتجهيزها لأوراق الطلاق.

وفي المقابل، لا يزال تامر حسني يتابع زوجته عبر حسابه على "إنستجرام".



وحذف الفنان تامر حسنى، مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، وتحديدا بخاصية الستورى، وذلك بعد إعلان طليقته بسمة بوسيل انفصالها عنه عبر حسابها على "إنستجرام".



وظهر تامر حسنى فى الفيديو يغنى مع جمهوره ويرقص خلاله مع بعض معجباته على أغنيته "قولني كلام" التي طرحها مؤخرا، من كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، وتوزيع علي فتح الله.