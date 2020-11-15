بــ لايك وشير.. نوال الزغبي تدعم إليسا بعد أزمتها الأخيرة مع نانسي عجرم

وأعادت نوال الزغبي نشر تغريدة لـ إليسا التي تقول: "خليني إحسم الجدل من الآخر. نانسي وهيفا ونجوى ونوال وأنا وكلنا نجمات، وكلنا منسبق بعض ومنتسابق بالأرقام وبالأعمال، وهيدي منافسة شريفة ودليل صحة بالوسط الفني".

وأضافت: "نحنا بوضع مفروض كلنا ندعم بعض بهيك ظروف، ونزرع محبة وكلمة حلوة، مش متل بعض الناس الدخيلين اللي عم يخلقو فتن".

وعلقت نوال الزغبي على التغريدة بعلامة إعجاب.

وبسبب خلافات ميريام فارس مع إليسا، قررت الأولى التضامن مع نانسي عجرم قائلة: "عزيزتي نانسي للاسف نحنا بلبنان رائحة الفساد والنفاق والمحسوبية .. تفوح في كل مكان".

لتنهي إليسا الجدل برسالة مستعينة بها من أقوال الأديب أنيس منصور، والتي تقول: "نصف جمال الانسان لسانه، فاحسنوا حديثكم .. تصبحوا على خير".