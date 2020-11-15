مناظرة مسرحية بعنوان 150 سنة مسرح يديرها محمود الحديني

يقيم مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في دورته الخامسة التي ستنطلق غدا الاثنين أول مناظرة مسرحية تحت عنوان " 150 سنة مسرح مصري " ويحكم المناظرة ويديرها الفنان محمود الحديني ويناظر فيها الدكتور عمرو دوارة الناقد والمخرج مع الدكتور سيد علي إسماعيل الأستاذ الأكاديمي بجامعة حلوان .

تحسم تلك المناظرة الجدل الذي أثير حول بدايات المسرح المصري مؤخرا وتحديا خلال الدورة الحادية عشرة من مهرجان المسرح العربي التي أقيمت في القاهرة حول نشأة المسرح المصري خاصة أن أحد المناظرين فيها وهو الدكتور عمرو دوارة كان قد انتهي مؤخرا من انجاز "موسوعة المسرح المصري" وتعد هذه الموسوعة إضافة حقيقية وتسد نقصا كبيرا بالمكتبة العربية، وهو مشروع مهم يتضمن أكثر من ستة آلاف مسرحية قدمها المسرح المصري منذ بداياته عام 1870 وحتى 2015، وبرغم وجود بعض الإنجازات المهمة عالميا في مجال التوثيق وإصدار الببلوجرافيات يبقى لهذه الموسوعة تميزها وتفردها أيضا بتضمنها لثلاث صور فوتوغرافية لكل عرض.

وتنطلق الدورة الخامسة لفعاليات مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي غدا الاثنين بمدينة شرم الشيخ برئاسة الفنان مازن الغرباوي وتحمل الدورة اسم الفنانة الراحلة سناء جميل .