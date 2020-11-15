نشر مطرب المهرجانات عمر كمال، صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهر عمر كمال فى الصورة برفقة حمو بيكا. وعلق عمر كمال قائلا: "بكرة (( إنتى معلمة )) الساعة ٥ على قناتى الرسمية ع يوتيوب". وطرح عمر كمال مؤخرا أغنية "شيكولاتة سايحة" بالتعاون مع حسن شاكوش، وحققت نجاحا كبيرا فور عرضها مباشرة. الأغنية من كلمات مصطفى حدوتة، وتوزيع إسلام ساسو، ووصل عدد مشاهداتها في أقل من 24 ساعة إلى أكثر من مليون مشاهدة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بنشر صورة برفقة حمو بيكا.. عمر كمال يعلن طرح أغنية "إنتي معلمة" غدا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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