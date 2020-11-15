تعليق ناري من نجم بـ 100 وش على انفصال تامر حسني وبسمة بوسيل

علق الفنان إسلام إبراهيم، نجم مسلسل "بـ 100 وش"، على ردود الأفعال عقب إعلان المغربية بسمة بوسيل انفصالها عن زوجها النجم تامر حسني منذ أيام.



وكتب إسلام إبراهيم عبر حسابه الشخصي بمموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "التنمر اللي حاصل على تامر حسني وبسمة شيء مقرف ومقزز".

وكانت مصممة الأزياء والمغنية المغربية بسمة بوسيل، زوجة النجم تامر حسني، أعلنت انفصالهما عبر خاصية "ستوري" على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات 'إنستجرام".

وكتبت بسمة بوسيل: "لكل الناس اللي بتبعتلي فيديوهات وصور لتامر وشايفه أنه مش بيعملي احترام سواء في صور أو فيديوهات يا ريت يا ريت ما تبعتولي أي حاجة عشان مش فارق لي أي صور".

وأضافت: "وكمان أحب أعرفكم إن إحنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق، لو سمحتوا احترموا مشاعر كل حد فينا وبطلوا تبعتولي علي الأقل أنا أي حاجة.. بالتوفيق للجميع".

بسمة بوسيل تحذف تامر حسنى من حسابها على "إنستجرام"



وحذفت مصممة الأزياء بسمة بوسيل، زوجها الفنان تامر حسني من حسابها الرسمي على "إنستجرام"، بعد إعلانها الانفصال رسمي وتجهيزها لأوراق الطلاق.



وفي المقابل، لا يزال تامر حسني يتابع زوجته عبر حسابه على "إنستجرام".

بعد انفصاله عن بسمة بوسيل.. تامر حسنى يحذف فيديو جديدا | تفاصيل

وحذف الفنان تامر حسنى، مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، وتحديدا بخاصية الستورى، وذلك بعد إعلان طليقته بسمة بوسيل انفصالها عنه عبر حسابها على "إنستجرام".

وظهر تامر حسنى فى الفيديو يغنى مع جمهوره ويرقص خلاله مع بعض معجباته على أغنيته "قولني كلام" التي طرحها مؤخرا، من كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، وتوزيع علي فتح الله.