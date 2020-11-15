تعرف على أول أجر لـ إلهام شاهين في السينما والدراما والمسرح

أعربت الفنانة إلهام شاهين عن سعادتها بالتكريم فى مهرجان أسوان لسينما المرأة والذى من المقرر أن يقام فى مارس المقبل.

وقالت إلهام فى تصريح لـ "دوت الخليج": "إن التكريم فى حياة أى فنان أمر جيد ويمنحه دافعا قويا ولذلك سعيدة بتكريمى فى المهرجان وأتمنى المزيد من النجاح للوسط الفنى ككل.

وكشفت إلهام شاهين عن أول أجر فى حياتها الفنية قائلة: "أول أجر بالنسبة لى كان فى المسرح من خلال مسرحية "حورية من المريخ" وحصلت على 100 جنيه شهريا وكان على مسرح الجمهورية".

وأضافت إلهام: "وكان أول أجر فى السينما من خلال فيلم "أمهات فى المنفى" حصلت على 500 جنيه، أما فى الدراما كان من خلال مسلسل "نحن لا نرى بعيون الآخرين" وحصلت فيه على 100 جنيه فى الحلقة، كان مأخوذ عن قصة المستحيل.

يذكر أن إلهام شاهين تنتظر عرض فيلمها الجديد "حظر تجول" فى مهرجان القاهرة السينمائى وذلك بدورته الـ 42 والتى تقام فى الفترة من 2 الى 10 ديسمبر المقبل.