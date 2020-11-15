الإنس والجن.. فنانون تعرضوا لـ السحر.. فلوكس ينفصل عن هنا شيحة.. وحورية فرغلي تخسر الأمومة

فى الفترة الأخيرة تعرض عدد من نجوم الفن إلى بعض المخاطر والمكائد من الأعداء والمخاصمين لهم، وذلك بعدة طرق مختلفة من أبرزها السحر والأعمال التى تسبب لهم مشاكل كثيرة من المرض أو الفشل.

وقد صرح عدد من النجوم بالمواقف التى تعرضوا لها ولكن تمكنوا من المواجهة وفك هذه الأعمال.

وننشر لكم عددا من قصص هؤلاء الفنانين ومن أبرزهم:



الفنان أحمد فلوكس



حديثا، كشف الفنان أحمد فلوكس، خلال حديثه في برنامج "حديث الناس" المذاع على فضائية "الحياة"، أنه تعرض للسحر مما أدى إلى ضعف جسده، وقال: "لو فوت يوم ما قرأتش قرآن ما بقدرش أقف ولا أقوم من على السرير".

وأضاف: "اكتشفت انى مش أنا وأنا مش موجود، ومكنتش حابب أمثل ولا حابب النجومية ولا حاسس إنى مبسوط، وكان عندى اكتئاب وكنت عصبى جدًا جدًا، ووصلت لدرجة إنى كنت ببقى فى اجتماعات وبمشى واسيبها فى النص، وكنت بشوف حاجات حواليا كتير ومكنتش بعرف اخد أى قرار، ووصلت لدرجة إنى مش عايز اشوف ابنى، مؤكدًا: "أنا روحى فى ابنى".

الفنانة حورية فرغلى

صرحت الفنانة حورية فرغلى، خلال لقائها مع الإعلامية سمر فى برنامج "انا وانا"، بتعرضها للسحر والأعمال، والتي جعلتها طريحة فراش غير قادرة على العمل وألا تتزوج أو تنجب، وهذا تحقق بالفعل بعد أن قامت بعملية جراحية تسببت في إزالة الرحم.



الفنانة نجلاء بدر



عبرت عن معاناتها بعد تعرضها للسحر، بأن ظل معها لمدة 15 عاما ولكنها لم تعلم أنه عمل سحرى وكانت ترى كوابيس فى أحلامها، ولكنها توجهت إلى دار الإفتاء وقام أحد الشيوخ بالحضور إلى المنزل وقام بقراءة سورة البقرة لمدة 7 أيام، وبعدها شعرت بالارتياح.

