بعد رصد معز مسعود وحلا شيحة معا.. القصة الكاملة لـ الداعية والفنانة

معز مسعود، هو داعية إسلامي مصري ومقدم برامج إذاعية وتليفزيونية عن الدين الإسلامى من خلال منظوره الشرعي والسلوكي، وعمره 42 سنة، من مواليد 1978 فى شهر فبراير يوم 27، والتحق بجامعة كامبريدج بالقاهرة من عام 1997 لـ 2000.

- زيجات معز مسعود:

تزوج ثلاث مرات فى عام 2003 الأولى هى صديقة له من الجامعة الأمريكية وتدعى سارة، والثانية المرشدة السياحية بسنت نور الدين وكانت فى عام 2017، واستمرت العلاقة بينهما لمدة 6 أشهر فقط ثم حدث انفصال، وتزوج بعدها بأيام الفنانة شيرى عادل ليكون الزواج الثالث له والزواج الأول للفنانة شيري عادل.

بينما كان أحدث أعمال حلا شيحة مسلسل "خيانة عهد" من تأليف أحمد سلطان، إخراج سامح عبد العزيز، إنتاج العدل جروب ومن بطولة يسرا، بيومي فؤاد، جومانا مراد، خالد سرحان، سلوى عثمان، عبير صبري، خالد أنور، هنادي مهنا.

- زيجات حلا شيحة:

وهذه ليست حالة الارتباط الأولى في حياة حلا شيحة، فقد انفصلت مؤخرا عن زوجها الكندي يوسف هاريسون، بعد أكثر من 12 عامًا من الزواج، وكانت قد كشفت فى تصريحات صحفية، إن الطلاق تم بشكل رسمي قبل 5 أشهر من إعلان انفصالها عنه في 2019، وقالت إنها تحترمه خاصة أنه والد أبنائها، كما شدَّدت حلا على رفضها تدخل أي شخص في حياتها الشخصية.

وفي عام 2006 كان من المنتظر أن يشهد الوسط الفني زواج حلا شيحة من الفنان هاني عادل، وقبل أيام من الفرح حدث بينهما الطلاق، وعلق وقتها هاني عادل أن الطلاق جاء بدون إرادته هو وحلا.

- بدء العلاقة بين الداعية والفنانة

وبدأت العلاقة بين معز مسعود وحلا شيحة بعدما نشر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات، "إنستجرام"، صورة له، وهو يجلس على الأرض.

وعلّق معز مسعود على الصورة: "شكرًا جزيلًا للإنسان الرائع الذي استحوذ على هذه اللحظة، أنت تعرف من أنت".

من جهتها، علّقت حلا شيحة على الصورة "من التقط هذه الصورة؟" فجاء رده: أنه "شخص مميز جدًا".