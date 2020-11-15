فخورة إني مصرية.. يسرا تنشر صورها في منطقة سقارة بعد الكشف الجديد

وقالت يسرا: "كل التحية والشكر والتقدير لوزارة السياحة والآثار، بقيادة د. خالد العناني ود. مصطفى وزيري، أمين المجلس الأعلى للآثار وكل فريق البعثة والعمال على جهدهم المتواصل.
وأضافت: "فخورة جدا إني مصرية.. مصر أقدم وأعظم حضارة في تاريخ البشرية.. تحيا مصر".
جدير بالذكر أن أعمال حفل البعثة الأثرية المصرية العاملة بمنطقة سقارة مستمرة، وأسفرت عن الكشف عن آبار جديدة مدفون بها عدد ضخم من التوابيت الآدمية الملونة والمغلقة منذ أكثر من 2500 عام.
يذكر أن آخر أعمال الفنانة يسرا كان مسلسل "خيانة عهد" والذى عرض فى رمضان الماضى وشارك فى بطولته كل من خالد سرحان وحلا شيحة وجومانا مراد وخالد أنور وتأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.
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