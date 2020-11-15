الفيلم الإماراتى القصير "أثل" لحلا شيحة يحصد جائزة من مهرجان كلكتا

حصد الفيلم القصير "أثل" جائزة "امتياز" من مهرجان كلكتا السينمائي الدولي في كلكتا بالهند، وذلك بعدما اختير الفيلم رسميا في عدد من المهرجانات الشهيرة في العالم ومنها: مهرجان كورتو كرييتيفو للأفلام القصيرة في المكسيك، و جوائز بريزما للأفلام المستقلة بإيطاليا، و مهرجان امستردام ليفت أوف بهولندا وهو مهرجان يقام في واحدة من أجمل مدن أوروبا، ويعرض مواهب صانعي الأفلام مع الاحتفال لمدة أسبوع على منصة جوائز واسعة النطاق لاختيار الجمهور.
ومن الجدير بالذكر أن فيلم "أثل" سبق وقد حصل على العديد من الجوائز الأخرى ومنها: جائزة الإنجاز في مهرجان برلين فلاش للأفلام بألمانيا، وجائزة ريمي الذهبية في مهرجان هيوستن السينمائي الدولي في أمريكا.
كما اختير فيلم "أثل" رسميًا في العديد من المهرجانات ومنها: مهرجان مدريد السينمائي الدولي في اسبانيا، ومهرجان ليفت أوف بتورنتو بكندا، و مهرجان ARFF الدولي في امستردام في هولندا، ومهرجان فيينا للأفلام المستقلة ،كما تم اختيار فيلم "أثل" رسميا وتم ترشيحه لجائزة في مهرجان TINFF تورنتو السينمائي الدولي بكندا.
فيلم "أثل" بطولة الفنانة حلا شيحة والفنان منصور الفيلي، وشارك في التمثيل أحمد الحوسني وحيدر اللامي ، ويتناول الفيلم بأسلوب وطرح جديد في قالب درامي الفانتازي خفيف قصة الشاعر الجاهلي الشهير طرفة بن العبد أو الفتى القتيل كما بات يُعرف عبر التاريخ، شاعرٌ قتل في أوج مجده واحتار الكثير من المفكرين والمثقفين في أمر مصيره.
تدور أحداث الفيلم حول الشاعر "طرفة" و"سلمى" مقدمة برامج شهيرة، اختيرت لتقدم برنامج عن الشاعر طرفة بن العبد، تفاجأ بأن هذا البرنامج يقلب حياتها ومسيرتها الإعلامية رأسًا على عقب، وتكتشف خلال الأحداث أن القدر يخبئ لها شيئًا بعيدًا عن الواقع.
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