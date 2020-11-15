الفيلم الإماراتى القصير "أثل" لحلا شيحة يحصد جائزة من مهرجان كلكتا

حصد الفيلم القصير "أثل" جائزة "امتياز" من مهرجان كلكتا السينمائي الدولي في كلكتا بالهند، وذلك بعدما اختير الفيلم رسميا في عدد من المهرجانات الشهيرة في العالم ومنها: مهرجان كورتو كرييتيفو للأفلام القصيرة في المكسيك، و جوائز بريزما للأفلام المستقلة بإيطاليا، و مهرجان امستردام ليفت أوف بهولندا وهو مهرجان يقام في واحدة من أجمل مدن أوروبا، ويعرض مواهب صانعي الأفلام مع الاحتفال لمدة أسبوع على منصة جوائز واسعة النطاق لاختيار الجمهور.

ومن الجدير بالذكر أن فيلم "أثل" سبق وقد حصل على العديد من الجوائز الأخرى ومنها: جائزة الإنجاز في مهرجان برلين فلاش للأفلام بألمانيا، وجائزة ريمي الذهبية في مهرجان هيوستن السينمائي الدولي في أمريكا.

كما اختير فيلم "أثل" رسميًا في العديد من المهرجانات ومنها: مهرجان مدريد السينمائي الدولي في اسبانيا، ومهرجان ليفت أوف بتورنتو بكندا، و مهرجان ARFF الدولي في امستردام في هولندا، ومهرجان فيينا للأفلام المستقلة ،كما تم اختيار فيلم "أثل" رسميا وتم ترشيحه لجائزة في مهرجان TINFF تورنتو السينمائي الدولي بكندا.

فيلم "أثل" بطولة الفنانة حلا شيحة والفنان منصور الفيلي، وشارك في التمثيل أحمد الحوسني وحيدر اللامي ، ويتناول الفيلم بأسلوب وطرح جديد في قالب درامي الفانتازي خفيف قصة الشاعر الجاهلي الشهير طرفة بن العبد أو الفتى القتيل كما بات يُعرف عبر التاريخ، شاعرٌ قتل في أوج مجده واحتار الكثير من المفكرين والمثقفين في أمر مصيره.

تدور أحداث الفيلم حول الشاعر "طرفة" و"سلمى" مقدمة برامج شهيرة، اختيرت لتقدم برنامج عن الشاعر طرفة بن العبد، تفاجأ بأن هذا البرنامج يقلب حياتها ومسيرتها الإعلامية رأسًا على عقب، وتكتشف خلال الأحداث أن القدر يخبئ لها شيئًا بعيدًا عن الواقع.