عزت العلايلي لـ «دوت الخليج»: تكريمي في مهرجان الإسكندرية السينمائي إضافة كبيرة لتاريخي الفني

أعرب النجم عزت العلايلي عن سعادته بتكريمه خلال فعاليات الدورة 36 لمهرجان الإسكندرية السينمائي.

وقال عزت العلايلي،في تصريح لصدى البلد،إن هذا التكريم له طابع خاص بالنسبة لي خاصة أن المهرجان له قيمة كبيرة وثقل أدبي وهذا التكريم إضافة كبيرة لتاريخي الفني".

كان مهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى لدول البحر المتوسط كرم فى دورته 36، والتى تحمل اسم الفنان عزت العلايلي، باقة من الفنانين خلال حفل ختام المهرجان، حيث تم تكريم الفنان عزت العلايلى الذى تحمل الدورة اسمه وتسلم تمثال عروس البحر.

وحضر حفل ختام مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر الأبيض المتوسط في دورته الـ 36 عدد من نجوم الفن منهم، الفنان عزت العلايلي، الفنانة كارول سماحة، الفنان صلاح عبد الله، المخرجة إيناس الدغيدي، الفنانة سلوي محمد علي، الفنان أحمد وفيق ، الفنانة إلهام شاهين ، المخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة.