أرملة الفنان سعيد طرابيك في ذكرى وفاته الخامسة: هتفضل في قلبي طول عمري

نشرت سارة طرابيك أرملة الفنان الراحل سعيد طرابيك منشورا لتحيى ذكراه خلال صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



وكتبت قائلة: "تمر الأيام و تمضي السنين و يبقي في القلب الغالي سعيد طرابيك، تمر اليوم الذكري السنوية الخامسة للغائب الحاضر اغلي انسان عندي في الدنيا كلها هتفضل في قلبي طول عمري، ياريت كل الناس اللي بتحبه تدعيله بالرحمة والمغفرة ، ربنا يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته ويلهمني الصبر والسلوان يارب".



وتقدم متابعوها بالعزاء لها خلال التعليقات متمنين من الله أن يلهمها الصبر والسلوان.



وجاءت التعليقات كالآتي:



الله يرحمه كان فنان محترم - ربنا يصبركم على فراقه



ويذكر أن توفي الفنان يوم الأحد الموافق 15/11/2015 بعد زواجه بشهرين عن عمر يناهز 74 عاما نتيجة أزمة قلبية.

