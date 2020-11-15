نشر "دوت الخليج" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أهم ما جاء فيها:

تحتفل الفنانة الكبيرة سميرة أحمد اليوم، الأحد، بعيد ميلادها الـ82، فهي واحدة من أهم نجمات الجيل الذهبي في السينما المصرية وقيمة كبيرة قدمت الكثير من الأعمال الهادفة في الدراما المصرية. تشارك المغنية الأمريكي كاتي بيري في إحياء حفل "American Music Awards المقرر إقامته يوم 22 نوفمبر المقبل بمسرح ميكروسوفت في ولاية لوس أنجلوس الأمريكية. شاركت نجمة بوليوود بريانكا شوبرا متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، احتفالها بمهرجان الأضواء ديوالي على هامش احتفالات عيد الهندوس. دعمت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي مواطنتها الفنانة إليسا بعد خلافاتها مع نانسي عجرم بسبب المنافسة على لقب الأعلى مشاهدة. وجهت الفنانة الإماراتية أحلام رسالة إلى الفنان تامر حسني بعد إعلان زوجته المغربية بسمة بوسيل انفصالهما يوم الجمعة الماضية. تصدر مسلسل إلا أنا ربع قيراط مؤشرات البحث بمحرك جوجل، بعد ساعات من عرض الحلقة الجديدة والنجاح الكبير الذي حققه المسلسل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نشرة الفن.. أحلام توجه رسالة إلى تامر حسني بعد انفصاله عن بسمة بوسيل.. نوال الزغبي تدعم إليسا بعد خلافها مع نانسي عجرم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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