أحمد سعد يشارك صورة برفقة أخيه وهاني رمزي

شارك الفنان أحمد سعد صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى " إنستجرام ". ويظهر احمد سعد في الصورة برفقة كل من أخيه الفنان عمرو سعد، والفنان هاني رمزي. ويعتمدون الثلاثة علي لبس رياضي، فيرتدي احمد سعد جاكيت و شورت رياضي باللون الاسود. بينما يرتدي عمرو سعد تيشيرت باللون البمبي، و شورت باللون الكحلي. ويرتدي هاني رمزي طقم رياضي باللون الكحلي، ماسكا في يده نظارة شمس. وعلق أحمد سعد علي الصورة قائلاً: " اخواتي ". و جائت تعليقات المتابعين علي الصورة كالتالي : منورين - الحلوين

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