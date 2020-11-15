أحلام تتوسط للصلح بين تامر حسني وزوجته :"لا تترك حد يتشمت فيكم"

انفصال بسمة بوسيل عن تامر حسني لم يُحزن الجمهور فقط، انما طال ذلك بعض نجمات الوسط الفني وتحديداً الفنانة الإماراتية أحلام التي أعربت عن أسفها لهذا النبأ فسارعت الى التدخل بشكل إيجابي للصلحة بينهما موجهة رسالة مؤثرة لتامر حسني دعته فيها الى استرجاع دفء عائلته ومصالحة زوجته والرد على شماتة البعض بإنفصالهما، ويأتي ذلك تزامناً مع تصالح النجمة أحلام مع زميلتها السورية أصالة نصري عقب خصام امتد لحوالي عام بينهما.

أحلام تتوسط للصلح بين تامر حسني وزوجته

النجمة الإماراتية أحلام توجهت بمناشدة مؤثرة الى النجم تامر حسني بعد إعلان زوجته المغربية بسمة بوسيل انفصالهما يوم الجمعة الماضية، ودعت أحلام زميلها المصري الى محاولة استعادة زوجته ومصالحتها وتخطي خلافاتهما خاصة مع وجود أطفال بينهما، كما نبهته من شماتة البعض به فدعته الى تخيب ظن هؤلاء من خلال إصلاح الأمور بينه وبين أم أولاده الثلاثة.

وكتبت أحلام عبر حسابها الشخصي على تويتر: "حرااام والله واعتقد تامر فنان يجنن وبسمه بتجنن واشوفهم لايقين لبعض وشوي مشاكل يا تامر تعدي عشان عيالنا ".

أحلام وجهت نصيحة الى تامر مشيرة الى أنها تعتبره الأخ الأصغر لها، فأضافت في تدوينتها "لا تترك حد يتشمت فيكم وكل المشاكل بالتفاهم تنحل حرام ثمان سنين واطفال صديقك من صدقك روح لها وجيبها بيتها واجعل الالسن تصمت اسمع من اختك الكبيرة".

وتفاعل الجمهور مع مبادرة أحلام وتوسطها للصلحة بين تامر حسني وبسمة بوسيل، وثمنوا لها خطوتها هذه، وناشدوا تامر حسني بالتجاوب معها.

النجمة أحلام تفاعلت ايضا مع خبر على موقع "دوت الخليج" حول كشف تامر حسني في لقاء سابق له عن غيرة بسمة بوسيل من معجباته، فعلقت أحلام قائلة :" من حقها تغار زوجي طبيعي اغار خصوصاً اذا في معجبه تقصد تؤذي مشاعرها".

وكانت أحلام تصالحت في الساعات الماضية مع زميلتها السورية أصالة نصري بعد تدخل من ابنها فاهد والنجمة اليسا، لتنهي بذلك خلافها مع الأولى والذي دام حوالي عام واحد بعد سنوات من صداقتهما المتينة.

تطورات طلاق تامر حسني وبسمة بوسيل

في سياق متعلق، تسربت معلومات صحافية حول مبادرات للصلح بين تامر حسني وبسمة بوسيل يقوم بها أصدقائهما المشتركين لإنهاء الخلافات بين الثنائي وعودتهما للبعض، وجاء ذلك تزامناً مع محاولة النجم تامر حسني لتطرية الأجواء مع بسمة بوسيل من خلال قيامه بحذف لمقاطع الفيديو والصور عبر خاصية الستوي على انستغرام مع معجباته اللواتي ظهرن الى جانبه بشكل اعتبره البعض بأنه مستفز لمشاعر زوجته بسمة بوسيل بشكل ولا يعبر عن احترام لشخص زوجته.

في المقابل، ردت بسمة بوسيل على شماتة البعض بإنفصالها عن تامر حسني، وتحديدا الفنانة جليلة التي نشرت مقطع فيديو وهي تزعرد وترقص بسبب هذا النبأ، فتوجهت بسمة لها بدون أن تسميها ولكل من شمت بخبر انفصالها، من خلال تدوينة نشرتها على ستوري انستغرام وجاء فيها :" :"قل لشاتمك ومغتابك والمفتري عليك.. سبحان الذي سخرك لحمل سيئاتنا كما سخر البهائم لحمل متاعنا".

وتصدرت قصة انفصال بسمة بوسيل وتامر حسني مواقع السوشيال ميديا بعد ما يقارب 8 سنوات من الزواج، وانجاب 3 أطفال، وذلك بعدما نشرت بسمة بوسيل على نحو مفاجئ، إعلان طلاقها منه، وطلبت من الجمهور عدم إرسال صور تامر حسني مع معجباته إليها، وهو الأمر الذي فسره البعض باتهامها له بالخيانة، وقالت في إعلانها:" لكل الناس اللى بتبعتلي صور وفيديوهات لتامر وشايفه أنه مش بيعملي احترام سواء في صور أو فيديوهات، ياريت تبطلوا تبعتلولي اي حاجة علشان مش فارقلي اي صور.. كمان احب اعرفكم ان احنا بقلنا فترة منفصلين، وبنحضر اوراق الطلاق لو سمحتم احترموا مشاعر كل حد فينا، وبطلوا على الأقل تبعتولي أنا اي حاجة بالتوفيق للجميع".