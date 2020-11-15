الفنانة فخرية خميس تواصل رحلة علاجها من السرطان وتخضع لجراحة جديدة

فخرية خميس كشفت عن تطورات وضعها الصحي خلال الفترة الحالية مع استمرارها في تلقي العلاج بعد إصابتها بمرض السرطان، ووجهت الفنانة العمانية الشكر لكل محبيها الذين يساندونها بالدعاء.

تطورات الوضع الصحي للفنانة العمانية فخرية خميس

فخرية خميس نشرت عبر حسابها على "انستجرام" فيديو قصير لها من داخل المستشفى السلطاني بعمان وكشفت من خلاله عن تفاصيل وضعها الصحي ورحلة علاجها من مرض السرطان حيث أوضحت أنها لا تزال تخضع لجرعات الكيماوي التي بدأتها منذ أسابيع مضت، وأنها تحصل على الجرعة السابعة كما وجهت الشكر لجميع من يدعوا لها بالشفاء فقالت: "جزاكم الله خير على دعواتكم لي بالشفاء، الله يجعلها في ميزان حسناتكم"، ودعت الفنانة العمانية أن تستكمل باقي الجرعات على خير وأن تتحمل هذا الوضع الصحي فقالت: "أنا الحمدلله من قبل ومن بعد بإذن الله وبخير دائما وابدا ويارب يكون الجميع كذلك، أنا حاليا في المستشفى السلطاني احصل على الجرعة السابعة من الكيماوي والله يقدرني ويصبرني على الجرعة وأكمل باقي الجرعات".

فخرية خميس تخضع لعملية قريبا

فخرية خميس تحدثت كذلك عن خطوات علاجها في الفترة القادمة حيث أوضحت أن في نهاية شهر ديسمبر 2020 ستنتهي من كامل جرعات الكيماوي التي تحصل عليها، ثم تخضع لعملية لم تكشف عن تفاصيلها، وأكدت فخرية خميس على أملها الكبير في الشفاء فقالت: "حسب الخطة المعمول بها بالمستشفى ففي نهاية شهر ديسمبر سوف انتهى من كل الجرعات ثم اخضع لعملية واشعاع والله أعلم، أملي في الله كبير نحو الشفاء بإذن الله"، العديد من نجوم الخليج ساندوا بقوة الفنانة العمانية عقب نشرها الفيديو ودعى العديد منهم بالشفاء لها، فكتبت الفنانة شذى سبت تعليقا على الفيديو: "الله يشفيح ويعافيج يارب، ويعطيج الصحة والعافية وطولة العمر ودعواتنا دائما معك"، كما علق كل من الفنان فؤاد علي، وصالح الراشد، وعلياء الكاظمي، وبثينة الرئيسي، وشمعة محمد، وشيلاء سبت.

الفنانة فخرية خميس تواجه أكثر من أزمة صحية

فخرية خميس صدمت محبيها ومتابعيها في شهر سبتمبر الماضي بعدما كشفت عن تفاصيل وعكتها الصحية التي دخلت على إثرها للمستشفى حيث ناشدت الجميع بالدعاء لها معلنة عن إصابتها بمرض السرطان وفيروس كورونا في الوقت عينه، واستطاعت الفنانة العمانية أن تتجاوز محنة فيروس كورونا وأعلنت شفائها منه و طمأنت محبيها على حالتها وأكدت أنها تجاوزته فقالت: "جزاكم الله خيرا أشكركم واتابع تعليقاتكم وأسرتي تخبرني بكافة التفاصيل وجميع من يسعى للتواصل معي ولله الحمد والشكر اجتزنا كورونا"، كما بدأت الفنانة جلسات العلاج بالكيماوي خلال الأسابيع الماضية.