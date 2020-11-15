تفاصيل ومواعيد عرض مسلسل "إلا أنا" حكاية "ربع قيراط" الذي تشارك في بطولته الفنانة ريهام عبد الغفور واستطاع أن يحقق نجاحا كبيرا منذ بداية عرضه خلال الأيام الماضية.

مواعيد عرض مسلسل "إلا أنا" حكاية "ربع قيراط"

حكاية "ربع قيراط" حققت نجاحا كبيرا منذ بداية عرضها في شهر نوفمبر الجاري على قناة "dmc" المصرية حيث أن العمل يعرض يوميا من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءا، وقد حظى العمل بنسبة مشاهدة مرتفعة بسبب قصته التي تدور حول الزوجة منى "ريهام عبد الغفور" التي تسعى دوما لإسعاد زوجها والحفاظ على بيتها، لكنها تصدم بتغيره وزواجه عليها من خطيبته السابقة، ويسعى زوجها أحمد ابو حجر "مصطفى درويش" لتجريد زوجته الأولى من كل حقوقها في محاولة للضغط عليها من أجل العودة إليه وعدم تفكيرها في الطلاق.

تفاصيل حكاية "ربع قيراط" من مسلسل "إلا أنا"

ريهام عبد الغفور "منى" ترفض الضغوط التي يقوم بها زوجها وتسعى للاستقلال بحياتها لتواجه العديد من المواقف الصعبة خصوصا من نظرة المجتمع للمرأة التي تواجه مثل هذه الأزمات، حكاية "ربع قيراط" حظت باهتمام واسع من قبل الجمهور نظرا لأهمية القضية الاجتماعية التي تطرحها وتحديدا عن فكرة الطلاق وعدم حصول المطلقة على كامل حقوقها من طليقها، ويشارك في بطولة الحكاية كل من الفنانة ريهام عبد الغفور، مصطفى درويش، و سناء يوسف، محمد علي رزق، ومحمد الأحمدي، وعصام السقا، ومروة عيد، والعمل أشرف على كتابة السيناريو والحوار أمين جمال وإخراج أحمد حسن.

ريهام عبد الغفور تحتفل بنجاح حكاية "ربع قيراط"

"إلا أنا" مسلسل مكون من عدة حكايات منفصلة ويقدم مجموعة من القصص والقضايا التي تعيشها المرأة، وتعتبر حكاية "ربع قيراط" دوت الخليج الحكاية الأخيرة من المسلسل، والتي تقدمها الفنانة ريهام عبد الغفور والتي تفاعلت مع النجاح الكبير الذي حققته الحكاية منذ عرضها حيث نشرت الصورة الدعائية للمسلسل وكشفت عن سعادتها بتصدره التريند والاهتمام الكبير من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بمشاهدته والحديث عن تفاصيله فكتبت: "وأما بنعمة ربك فحدث.. الحمد لله (ربع قيراط) متصدر التريند"، وقد شاركت العديد من النجمات في أكثر من حكاية ضمن مسلسل "إلا أنا" والتي كان آخرها حكاية "لازم أعيش" الذي قدمتها الفنانة جميلة عوض وحققت كذلك نجاحا ملحوظا نظرا للقضية التي تناولتها عن مرضى البهاق، كما شاركت كل من النجمات كندة علوش وحنان مطاوع وغيرهن في الحكايات السابقة للمسلسل.