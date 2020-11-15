شهد الياسين تبتعد عن الظهور الإعلامي بعد تغير ملامحها بسبب الحمل..فيديو

شهد الياسين عادت من جديد للظهور بعد فترة من الاختفاء حيث كشفت الفنانة العراقية المقيمة في الكويت سبب ابتعادها عن الظهور خلال الفترة الماضية، كما أوضحت كذلك موعد ولادتها.

سبب عدم ظهور الفنانة شهد الياسين في الفترة الأخيرة

شهد الياسين نشرت عبر حسابها على "سناب شات" فيديو قصير تحدثت فيه عن السبب في ابتعادها خلال الفترة الأخيرة عن نشر فيديوهات أو صور لها على وسائل التواصل الاجتماعي حيث أكدت أن ظروف الحمل دوت الخليج السبب الرئيسي في ذلك، وانها أيضا شكلها تأثر وظهرت علامات زيادة الوزن حتى على وجهها فقالت: "يا صباح الورد رأيتم وجهي عرفتم لماذا لا انشر فيديوهات بسبب زيادة الوزن وشكلي أصبح غريب أحس اني شبه الباندا، الجو رائع ولا يجب أن يجلس أحد في المنزل، و يجب أن اقول هذا الكلام لنفسي، ولكن لا استطع أن أخرج في كل وقت، واليوم لدي متابعة للجنين ووصلت المستشفى وأتمنى لكم جميعا يوم سعيد".

موعد ولادة الفنانة شهد الياسين

شهد الياسين أوضحت أن فترة الحمل قد أوشكت على الانتهاء وطلبت من الجمهور أن يعذرها بسبب هذا الغياب وأكدت أن خلال شهر ونصف سوف تعود إلى شكلها الطبيعي فقالت: "اعذروني لكن هانت كلها شهر ونص وأعود لشكلي الطبيعي"، في إشارة منها إلى موعد ولادة ابنتها حيث أن الفنانة شهد الياسين قد كشف عن جنس مولودها بطريقة مميزة. حيث شاركت متابعيها بمقطع فيديو نشرته على حسابها على "سناب شات" ظهرت فيه البالونات الزهرية والزرقاء، لتشق أحد البالونات الكبيرة، فيبرز منها بالونات زهرية صغيرة في دلالة على أن مولودها أنثى، بينما قدم لها زوجها هدية في صندوق زينها بكلمة "كل عام وانت بخير" بمناسبة عيد ميلادها.

آخر أعمال الفنانة شهد الياسين

شهد الياسين الفنانة العراقية المقيمة في الكويت قد اعلنت في أغسطس الماضي عن حملها في الشهر الخامس وكشفت عن سعادتها بأنها سوف تصبح أم للمرة الأولى فكتبت عبر حسابها على "انستجرام": "سعيدة جدا لأني سأصبح ام للمرة الأولى اللهم قر عيني برؤية جنيني سالما معافا بين احضاني"، كما وجه لها العديد من زملائها في الوسط الفني التهاني بهذا الحدث المهم في حياتها، شهد الياسين قد انتهت خلال الأشهر الماضية من مسلسل "بيت بيوت" الذي بدأ تصويره منذ فترة ويشارك في العمل مجموعة من النجوم على رأسهم الفنان سليمان الياسين، عبدالمحسن النمر، إنتصار الشراح، هبة الدري، مرام البلوشي، نور الكويتية، والعمل من تأليف عبد المحسن الروضان، وإخراج سلطان خسروه.