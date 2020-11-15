إيمان شرباتي تفوز بمسابقة روائية حول (كورونا) في دمشق

دمشق ـ الوطن:

أعلنت لجنة مسابقة رواية (التكافل الإنساني في زمن الكورونا)، عن فوز الكاتبة السورية إيمان شرباتي بالجائزة الأولى عن روايتها (كارولين). في الوقت الذي تم التنويه الى خمس روايات أخرى من أصل 27 رواية شاركت في المسابقة. وكان الدكتور الباحث محمد الحوراني قد أعلن في دمشق عن منح جائزة خاصة للرواية باسمه، وشارك في المسابقة 27 روائيا وروائية من سوريا والجزائر وفلسطين، تم استبعاد 4 روايات لعدم استيفائها الشروط المطلوبة. ونوهت لجنة المسابقة الى خمس روايات وهي:” سمسق” للكاتبة فاتن ديركي، و”خريف الدفلى” للكاتب رشيق عز الدين، و”جنة بلاد الله” للكاتب صفوان إبراهيم ، و”جدران العزلة” للكاتب خليل أحمد العجيل، طبيبي مريض” للكاتبة ثريا العثمان. وقال الدكتور محمد الحوراني في تعقيب على النتائج أن اللجنة قرأت 23 عملاً باتجاهات فنية مختلفة وتناولت موضوعات اجتماعية ووطنية وإنسانية تتمحور حول التكافل الاجتماعي والتضحية في سبيل القيم والوطن والكفاح من أجل حياة أفضل، لافتا إلى أن المنافسة كانت قوية بين الروايات الست الأولى ولا سيما أنها تميزت بالابتكار وحداثة الشكل الفني وجماليته وسلامة اللغة والنحو وجمال التعبير والمجاز.

وتشكلت لجنة المسابقة من النقاد والأدباء أحمد يوسف داوود وزهير جبور ونذير جعفر. وسوف يتم تكريم وتقديم جائزة نقدية للفائزة الأولى فضلا عن طباعة روايتها، كما سيتم تقديم جائزة نقدية للكتاب الذين تم التنويه برواياتهم وذلك في حفل خاص يقام في المركز الثقافي العربي بدمشق.

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