58 فيلماً قصيراً تثري النسخة الثامنة من مهرجان أجيال السينمائي المدمج ( 5 )

يتضمن الفيلم العربي الفائز بجائزة السعفة الذهبية للأفلام القصيرة في (كان)

الدوحة ـ “الوطن” :

في سياقها الجديد والمدمج ستقدم النسخة الثامنة من مهرجان أجيال السينمائي، الحدث السينمائي السنوي الذي تنظمه مؤسسة الدوحة للأفلام من 18 إلى 23 نوفمبر الجاري باقة من الأفلام تضم 58 فيلماً قصيراً ملهماً. وستنقسم برامج الأفلام القصيرة العامة في قطر إلى مسألة النزاهة وطريق الحياة، بينما يعرض قسم الأفلام القصيرة في قطر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا برامج جرأة الخيال وأصداء الآخر للأفلام القصيرة. وفي سياق تعليقها على برامج المهرجان، قالت فاطمة حسن الرميحي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدوحة للأفلام ومديرة مهرجان أجيال السينمائي: “يعد مهرجان أجيال السينمائي منصة هامة لإيصال الأصوات الصاعدة للتأثير في قادة المستقبل من الشباب ومنحهم الأمل. يعكس برنامجنا الدولي للأفلام القصيرة والذي تم تنظيمه بعناية التزامنا بتطوير وحثّ شبابنا للمشاركة في حوار سينمائي عبر حيز افتراضي جديد للتفاهم الإبداعي، يتجاوز قيود التباعد الاجتماعي المفروض علينا. يمكن للأفلام باعتبارها وسيلة تحدث تأثيرات اجتماعية كبيرة أن تثقفنا وتعزز إدراكنا للعالم.”

ويستكشف برنامج مسألة النزاهة للأفلام القصيرة القوة الداخلية والنزاهة حيث يواجه الأبطال صراعات عصيبة، تبرهن أن النور الذي ينبع من الداخل لا يمكن إطفاؤه. ويعرض البرنامج: ستاشر (مصر، فرنسا، قطر، بلجيكا / 2020) للمخرج سامح علاء، حيث يخوض آدم تجربةً صعبةً للقاء الفتاة التي يحبها بعد فراق دام 82 يومًا، وديفيد (الولايات المتحدة الأميركية / 2020) للمخرج زاك وودز، الذي يتناول قصة رجل مصاب بالاكتئاب الشديد، يطلب جلسة علاج طارئة لكنه ليس الوحيد الذي يحتاج إلى المساعدة، والشاهدة (فرنسا، إيران / 2020) للمخرج علي أصغري، الذي يروي قصة أمٍّ تهُبّ لمساعدة امرأة مسنة في أحد المراكز التجارية في طهران عندما تقع المأساة، وشِفت مسائي (مصر/ 2020) للمخرج كريم شعبان، تدور أحداثه حول زين، موظف في مركز اتصالات، يتلقى مكالمة من عميل غاضب يسلب منه النوم عدّة أشهر، وفي فيلم غيوم (عمان، قطر / 2019) من إخراج مزنة المسافر، يواجه دبلان ضغوطًا من قبيلته لقتل فهدٍ يهدد القرية حيث تُعد الفهود الاختبار الأسمى الذي يثبت فيه الصّياد صلابته، وتدور أحداث حلزونات بلا أرجل (سويسرا / 2019) من إخراج آلين هوتشي، حول مدينة للحيوانات تواجه فيها الرخويات صعوبة في مواكبة وتيرة الحياة، وعندما تضرب الأزمة المالية، لا يرى النحل النشيط سوى حلا واحدا.

ويذكّر برنامج طريق الحياة الجمهور بأن الحياة تزداد جمالًا مع تقدم العمر. تستكشف أفلام هذا البرنامج العلاقات الأسرية وقدرتها على الصمود في وجه أصعب تحديات الماضي والحاضر، والطفولة مقابل النضوج، والذكريات. اما برنامج جرأة الخيال للأفلام القصيرة للجماهير فيُظهر أن الإنجازات العظيمة تتطلب منا أن نعمل – ولكن أيضًا أن نحلم.، ويبرهن برنامج أصداء أن التعاطف مع الآخرين هو دليل الفهم الحقيقي وأسمى أشكال المعرفة حيث يضم هذا البرنامج باقة من الأفلام القصيرة .