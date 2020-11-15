نادي صلالة ينظم حلقة عمل في أساسيات التصوير الضوئي

صلالة من ـ عوض دهيش:

نظم نادي صلالة مؤخرا حلقة عمل تضمنت أساسيات التصوير الضوئي قدمها المصور محمد بن سهيل تبوك، وتأتي ضمن الأنشطة والفعاليات الثقافية التي ينفذها النادي بهدف تدريب الشباب على مبادئ التصوير الضوئي وإكسابهم مهارات تنمي مداركهم ومهاراتهم في مجال التصوير الضوئي.

وتطرقت حلقة العمل لأساسيات التصوير والتعريف بمفهوم التصوير الضوئي وكيفية التعامل مع الكاميرات الاحترافية وأنواع العدسات، إضافة إلى تطبيقات عملية في كيفية استخدام الكاميرا أثناء التقاط الصور وتثبيت ونزع العدسات، كما تطرق المحاضر إلى شرح الأرقام الموجودة على العدسات وفائدتها، والتعرف على الأزرار ووظيفتها في الكاميرا، بعدها قام المشاركون بتطبيقات عملية في كيفية التصوير في الوضع اليدوي واختيار فتحة العدسة وسرعة الغالق وحساسية الضوء ISO ومناسبته لوقت التصوير والمكان الذي تلتقط فيها الصور.

وفي الختام قام الشيخ علي بن عوض الرعود فاضل رئيس نادي صلالة بتكريم المشاركين في حلقة العمل ومقدمها محمد بن سهيل تبوك وذلك على جهودهم ومشاركتهم الفاعلة في إنجاح الحلقة.

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