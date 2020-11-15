بإطلالة جذابة.. قمر اللبنانية في السيارة من أحدث جلسة تصوير

نشرت الفنانة قمر اللبنانية، صورًا جديدة لها من احدث جلسة تصوير لها عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" ظهرت قمر اللبنانية في الصور بإطلالة مثيرة من داخل سيارة، ترتدي جمبسوت باللون الرمادي واعتمدت على المكياج الناعم، ووضعت أحمر للشفاه كشف جمال إطلالتها، كما اختارت تسريحة شعر مميزة لشعرها البني بطريقة تخطف الأنظار.

وشاركت قمر مؤخرا فى فيلم "حملة فرعون" والتى تجسد من خلاله دور فتاة عربية يقوم الأجانب بخطفها والسفر إلى العراق.

"حملة فرعون" مأخوذ عن قصة فيلم «العظماء السبعة» التي قدمتها هوليوود فى ستينيات القرن الماضى وقدمها الفنان عادل إمام تحت اسم "شمس الزناتي" فيما بعد ولكنها تقدم هذه المرة بروح عصرية.

فيلم "حملة فرعون" من تأليف كريم حسن بشير، بطولة عمرو سعد، محمد لطفي، رامز أمير، روبي، محمود عبدالمغني، مايك تايسون، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.



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