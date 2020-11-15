جيهان خليل تخطف أنظار جمهورها من الإسكندرية .. شاهد

نشرت الفنانة جيهان خليل صورة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام . ونالت الصورة ردودا واسعة من جانب متابعيها عبر انستجرام وجاءت أبرز التعليقات كالاتى : والله اسكندرية منورة - قمر - برنسيسة - الجميلة اقرا ايضا :

حافية القدمين .. جيهان خليل تستعرض رشاقتها بإطلالة جذابة جيهان خليل فنانة وممثلة من أصول مغربية، درست المسرح وتخصصت في الفلسفة وجماليات الصورة والسينما.. عرفها المصريون والعالم العربي بعد مشاركتها فى برنامج "أراب كاستينج" لاكتشاف المواهب وفوزها بلقب أفضل موهبة تمثيلية. يذكر أن آخر أعمال جيهان خليل، مسلسل "علامة استفهام"، تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجي. المسلسل بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكي، إدوارد، محمود البزاوي، عبد الرحمن أبو زهرة وغيرهم.

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