إطلالة جديدة لـ إيمي سالم بصحبة بشرى.. شاهد

شاركت الفنانة ايمي سالم جمهورها صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت ايمي سالم بصحبة النجمة "بشرى" بإطلالة جذابة وهي ترتدي سويت شيرت انيقًا باللون الاسود، وتركت شعرها الأشقر منسدلًا على كتفيها وأكملت إطلالتها بوضع بعض المكياج، مع وضع اللون الأحمر للشفاه.
وخاضت إيمي سالم، سباق دراما رمضان الماضي، من خلال مسلسل "طلقة حظ" وتعاونت من خلاله مع مصطفى خاطر ومحمد أنور وهبة مجدي وأيتن عامر وتأليف ايهاب بليبل وإخراج أحمد خالد أمين.
يذكر أن الفنانة ايمي سالم تقدم حاليا برنامج "نفسنة" عبر إحدى القنوات الفضائية.
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