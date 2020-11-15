رغم مرور أيام على نشرها.. صورة نجل راغب علامة مع والدته تثير الجدل

أثارت لقطة منتشرة عبر وسائل التواصل الإجتماعي لزوجة الفنان راغب علامة الجدل، وظهر خلالها محمولة من قبل نجلها، وهو ما أظهر رشاقتها وجمالها.

ونشر الصورة ابن راغب علامة عبر موقع انستجرا مؤخرا للإحتفال بعيد ميلاد والدته.

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كان الفنان راغب علامة قد احتفل بعيد ميلاد زوجتة قبل أيام عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر راغب علامة برفقة زوجتة و عاق قائلا: Happiest birthday to my life partner، كل عام وانتي بألف خير حبيبة قلبي و شريكة حياتي و أم اولادي

وتفاعل عدد كبير من محبي الفنان راغب علامة مع الصورة، وجاءت التعليقات كالتالي : حلوين اوي ، ايه الجمال دا ، ربنا يخليكوا لبعض