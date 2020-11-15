رغم مرور أيام على نشرها.. صورة نجل راغب علامة مع والدته تثير الجدل

ونشر الصورة ابن راغب علامة عبر موقع انستجرا مؤخرا للإحتفال بعيد ميلاد والدته.
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كان الفنان راغب علامة قد احتفل بعيد ميلاد زوجتة قبل أيام عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.
وظهر راغب علامة برفقة زوجتة و عاق قائلا: Happiest birthday to my life partner، كل عام وانتي بألف خير حبيبة قلبي و شريكة حياتي و أم اولادي
وتفاعل عدد كبير من محبي الفنان راغب علامة مع الصورة، وجاءت التعليقات كالتالي : حلوين اوي ، ايه الجمال دا ، ربنا يخليكوا لبعض
و كان الفنان راغب علامة قد قال ،إن الطبقة السياسة التى تتصارع على حكم لبنان لا تمثل الشعب اللبنانى بل تمثل أتباعهم فقط، الطبقة السياسية لم ينتخبها أحد ولكنها فرضت علينا عبر خطط شيطانية".
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