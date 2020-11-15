لاميتا فرنجية تحتفل بعيد ميلادها الـ 39.. الكثير من الحب

احتفلت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية بعيد ميلادها الـ 39 وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

ونشرت لاميتا فرنجية مجموعة من الصور أثناء الاحتفال بعيد ميلادها بصحبة زوجها فريدي مرخرز وعلقت قائلة "عيد ميلادي ???? مع الكثير من الحب ????"

يصادف اليوم عيد ميلاد الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية والتي ولدت في 15 نوفمبر 1981، فقد أكملت اليوم عامها الـ39.

لاميتا بدأت مشوارها الفني عام 2004 وقد حصلت على لقب الوصيفة الأولى بمسابقة ملكة جمال لبنان وقد حصرها المخرجون في أدوار الإغراء وشخصية الفتاة الجميلة.

يذكر أن لاميتا فرنجية شاركت مع تامر حسنى فى فيلم عمر وسلمي 3 ورامز جلال في فيلم "حد سامع حاجة"، ومع محمد رجب في فيلم "محترم إلا ربع"، وفيلم "365 يوم سعادة" مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة".

وشاركت لاميتا فرنجية، في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004، و2005، وتنازلت عن لقبها لأنها تريد إكمال حياتها المهنية دون أي ارتباطات أو عقود.